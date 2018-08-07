Elektrik ihtiyacının yarısı ‘yenilenebilir’ enerjiden

Türkiye’nin Elektrik Sektöründe Yenilenebilir Kaynakların Artan Payı başlığıyla yayımlanan raporda, Türkiye Elektrik İletim AŞ’nin (TEİAŞ) “10 Yıllık Yatırım Planı” ışığında Türkiye’nin elektrik şebekesinin 2026’da ne kadarlık bir yenilenebilir enerji kapasitesini kaldırabileceği incelendi.

Buna göre, Türkiye’nin elektrik şebekesinin 2026’ya kadar yıllık 430 milyon avro yatırımla sisteme eklenebilecek 60 bin megavatlık rüzgar ve güneş enerjisi kapasitesine hazır hale gelebileceği, diğer yenilenebilir kaynaklarının da devreye alınmasıyla ülkenin enerji ihtiyacının yarısından fazlasının bu alandan karşılanabileceği öngörüldü.