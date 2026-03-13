Elektrik hırsızları durmak bilmiyor! Şanlıurfa’da bir haftada 946 kaçak elektrik bağlantısı tespit edildi

Dicle Elektrik, Şanlıurfa’nın Eyyübiye, Akçakale, Siverek, Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde kaçak elektrik kullanımına karşı yapay zeka destekli analizler ve dron kontrolleriyle kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan altı ilde kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji dağıtımı hedefiyle çalışmalarını sürdüren Dicle Elektrik, abonelerine güvenli ve kayıpsız enerji sağlamak için kaçak elektrikle mücadele etmeye devam ediyor. Teknolojik imkânların etkin şekilde kullanıldığı denetimlerde, özellikle enerji kaybının arttığı bölgelerde yapay zeka destekli analizler ve dron kontrolleri devreye alındı. Bu kapsamda Şanlıurfa genelinde yürütülen çalışmalarda bir haftada toplam 946 kaçak elektrik kullanımı tespit edildi.

SADECE BİR GÜNDE 232 KAÇAK KULLANIM TESPİT EDİLDİ

Artan enerji kayıpları üzerine geniş kapsamlı denetim başlatan Dicle Elektrik ekipleri, merkez Eyyübiye ilçesinin kırsal mahallelerinde yoğun saha çalışması gerçekleştirdi. Yukarı İkizce, Aşağı İkizce, Altıntepe, Aşağı Yazıcı, Yukarı Yazıcı, Yoğurtlu, Bardacık ve Esentepe mahallelerinde jandarmanın aldığı güvenlik tedbirleri eşliğinde yapılan kontrollerde, gün içerisinde alçak ve orta gerilim hatlarından kaçak elektrik kullanan 206 adres belirlendi. Aboneli kaçak kullanıcılarla birlikte bu sayı 232’ye ulaştı. Denetimler sırasında müdahale edildiği tespit edilen 2 sayaç yenisiyle değiştirilirken, kaçak kullanım tespit edilen kişiler hakkında mevzuatın gerektirdiği işlemler uygulandı. Abonesiz olarak elektrik kullandığı belirlenen vatandaşlardan ise yasal abonelik işlemlerini tamamlamaları istendi.

TÜM ELEKTRİK ŞEBEKESİNİN DENGESİ BOZULUYOR

Kaçak denetimleri Eyyübiye ile sınırlı kalmayarak il genelinde de devam etti. Bir haftalık süreçte Akçakale, Siverek, Haliliye ve Viranşehir ilçelerinde gerçekleştirilen kontrollerde toplam 714 kaçak kullanım tespit edildi. Bu vakaların 490’ının abonesiz, 224’ünün ise aboneli kullanıcılar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi. Dicle Elektrik yetkilileri, özellikle kış aylarında ısınma amaçlı kaçak elektrik kullanımında artış yaşandığına dikkat çekerek, bu durumun sadece enerji kaybına yol açmadığını, aynı zamanda can ve mal güvenliğini de tehdit ettiğini vurguladı. Yetkililer, kaçak kullanımın tüm elektrik şebekesinin dengesini bozarak arızalara ve kesintilere neden olduğunu, bu durumdan en fazla düzenli ödeme yapan ve enerjiyi yasal yollarla kullanan abonelerin etkilendiğini belirtti. Şebeke sağlığını korumak, arz sürekliliğini sağlamak ve abonelerin enerji hakkını güvence altına almak amacıyla teknolojik denetimlerin ve altyapı iyileştirme çalışmalarının aralıksız süreceği ifade edildi.