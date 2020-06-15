Elektrik hatlarının değişiminde akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde elektrik hatlarının değişimi sırasında akıma kapılan bir işçi hayatını kaybetti. O anlar yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, gece saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aydınlatma direğinin yerleştirilmesi sırasında Namık Canbaz (32), M.A. (34) ve M.K. (35) adlı işçiler direğin eski enerji hattındaki tellere değmesi sonucu akıma kapıldı. Olayda Namık Canbaz ağır yaralı olarak kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, diğer 2 işçi ise tedavi altına alındı. Yaşanan olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

Olay anı yakındaki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde Namık Canbaz ile arkadaşlarının vinç yardımı ile elektrik direğini yerine oturtmaya çalıştıkları, bu sırada direğin eski enerji hatlarına değmesi sonucu büyük bir patlama yaşandığı görülüyor. Görüntülerde elektrik akımından kurtulan işçilerin yerde yuvarlanarak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştıkları, diğer işçilerin ise akıma kapılan arkadaşlarına yardım etmeye çalıştıkları görülüyor.