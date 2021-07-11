Elektrik faturasını azaltmanın püf noktaları! Paranızı ve doğayı kurtarın

Elektriğe % 15 zam gelse de, tüketicilerin Temmuz ve sonraki aylarda faturalarını daha az ödemeleri mümkün. Üstelik bu gibi önlemler sayesinde küresel ısınma gibi tüm dünyayı etkileyen meselelere bir nebze olsun çözüm bulmak mümkün.

İşte uzmanların tavsiyeleri:



1-) Günlerin uzun olduğu yaz aylarında, akşamüzeri ışıkları açmak yerine güneş ışığından faydalanabilirsiniz.

2-) Yaz aylarında saçlarınızın kendiliğinden kuruması kısa bir zamanda mümkündür. Banyo yaptıktan sonra, saç kurutma makinesi kullanmayınız. Böylece hem saç kurutma makinesinin zararlarından korunmuş, hem de elektrik sarfiyatını azaltmış olursunuz.

3-) Küçük bir tabaktaki yemeği ısıtacaksanız, ocak yerine mikrodalga fırın kullanabilirsiniz. Aksi takdirde ocak ile hem havayı ısıtır hem de daha uzun süre çalışacağı için ekstra elektrik harcamış olursunuz.

4-) Fırında bir iş yapacağınızda, fırın kapağını sık sık açmak ortamı ısıtır ve soğutma ihtiyacı artar. Mümkün ise, fırının kapağırı açmayın ve cam bölümden yiyeceğe bakmayı deneyin.

5-) Yaz aylarında ıslak çamaşırlar çok hızlı kurur. Çamaşır kurutma makinesi yerine çamaşırların kendiliğinden kurumasını sağlayıp, faturanızı azaltabilirsiniz.

6-) Bulaşık makineleri için de aynı metodu deneyebilirsiniz. Bulaşık makinesinin kurutma özelliğini devredışı bırakarak, bulaşığınızınn doğal olarak kurumasını sağlayabilirsiniz.

7-) Sıcaklığın hissedilen oranının yüksek olmasının bir nedeni de havanın fazla nemli olmasıdır. Klimanızı nem alma modunda çalıştırırsanız hem hissedilen sıcaklık azalacaktır hem de nem alma modu, soğutma modundan daha az elektrik tükettiği için tasarruf sağlayacaksınız.

8-) Klimanızın bakımını yaptırmayı ihmal etmeyin. Bu hem sağlıklı bir ortam elde etmeniz hem de enerji tasarrufu açısından faydalıdır.

9-) Yaygın yapılan hatalardan bir tanesi klima çalışırken pencereleri açık tutmak. Pencereleri açık unutmak, sıcak havanın içeri girmesine neden olur. Klima çalışırken perdeleri kapatmak fayda sağlar.

10-) Havalar ısınmaya başladığında kombinizin sıcak su seviyesini düşürebilirsiniz.