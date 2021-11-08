Elektrik faturasında TRT katkı payı ne kadar? Elektrik faturaları ne kadar ucuzlar?
TRT payı enerji fonu ne kadar? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin önemli bir müjde verdi. Peki, elektrik faturaları ne kadar düşer? Elektrik faturası indirimi ne zaman ne kadar olacak?
Üç buçuk saat süren kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elektrik faturalarına yönelik yaptığı açıklamanın ardından milyonlar, ödemelerinin ne kadar azalacağını araştırmaya başladı.
Elektrik faturasında TRT katkı payı ne kadar? Elektrik faturaları ne kadar ucuzlar?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" diye konuştu.
TRT payı nedir?
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun giderlerinin karşılanabilmesi için elektrik faturalarında TRT payı isimli bir bedel yer alır. TRT payı, faturada yer alan enerji tüketimi bedelinin %2’sine tekabül eder.
Enerji Fonu nedir ne kadardır?
Elektrik altyapısını iyileştirmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nda yapılan çalışmalara aktarılan bedeldir. Enerji fonu için alınan bedeller enerji satış tarifelerinin yüzde 10'unu geçememektedir.