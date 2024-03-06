Elektrik faturası ödeyenler dikkat: Başvuranlara para iadesi yapılıyor!

Elektrik faturası ödeyen herkesi yakından ilgilendiren detay belli oldu. 260 TL iade yapıldığı açıklandı. İşte elektrik fatura iadesine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Elektrik faturası ödeyen herkesi yakından ilgilendiren o detay belli oldu. Yapılan açıklama sonrasında elektrik faturasında iade yapılacağı duyuruldu.

Başvurasını gerçekleştirenlere 260 TL'lik geri iade ödemesi yapılacağı duyuruldu. Elektrik kullanan herkese müjdeli haber verildi.

İşte elektrik faturası ödeneğine ilişkin merak edilen tüm detaylar...

Elektrik faturası destek ödemesine ilişkin tüm detaylar ortaya çıktı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın gerçekleştirmiş olduğu açıklama sonrasında; dört kişilik aile için 216,82 Türk Lirası, beş ve daha fazla kişilik hane için ise 260,19 Türk Lirası olarak ödendiği belirtildi.

Elektrik tüketim destek ödeneği ikiye ayrılırken ödemeler şu şekilde gerçekleştirilmektedir;

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Asgari Elektrik Tüketim Desteği; 3294 ve 2022 sayılı Kanunlar kapsamındaki düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

Tıbbi Cihaz Elektrik Sarf Desteği: Kronik hastalığı bulunan ve cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen evde bakım aylığı alan ve kronik hastalığı sebeniyle cihaza bağımlı olan hanelere elektrik tüketim desteği sağlanmaktadır.

2024 elektrik destek ödenekleri ise şu şekildedir;

1 – 2 Kişilik Haneler (75 kWh): 130,09 TL

3 Kişilik Haneler (100 kWh): 173.46 TL

4 Kişilik Haneler (125 kWh): 216,82 TL

5 ve Daha Fazla Kişilik Haneler (150 kWh): 260,19 TL