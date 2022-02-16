Yeni yılla birlikte elektrik faturaları eleştirilmeye başlandı. Yılın ilk iki kabine toplantısında elektrik faturalarına yönelik indirim kararları alınmıştı. Gözler 16 Şubat’ta yapılan kabine toplantısına çevrildi. Peki, elektrik faturalarına ne kadar indirim yapıldı.

Elektrik faturası indirimi kabine toplantısı kararları | Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız" dedi.