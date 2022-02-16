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Ekonomi Elektrik faturası indirimi kabine toplantısı kararları | Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturası açıklaması
Ekonomi

Elektrik faturası indirimi kabine toplantısı kararları | Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturası açıklaması

2022 yılıyla birlikte elektrik faturalarına yönelik pek çok eleştiri yapılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin kabine toplantısını işaret etti. Peki, elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik faturası indirimi güncel

Yeniakit Publisher
2022-02-16 17:28:00 -
Elektrik faturası indirimi kabine toplantısı kararları | Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturası açıklaması

Yeni yılla birlikte elektrik faturaları eleştirilmeye başlandı. Yılın ilk iki kabine toplantısında elektrik faturalarına yönelik indirim kararları alınmıştı. Gözler 16 Şubat’ta yapılan kabine toplantısına çevrildi. Peki, elektrik faturalarına ne kadar indirim yapıldı.

Elektrik faturası indirimi kabine toplantısı kararları | Cumhurbaşkanı Erdoğan elektrik faturası açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için gittiği Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönüşünde uçakta gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik bir çalışma olup olmadığının sorulması üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının hazırlıklarını yaptığını belirterek, "Kabine toplantısında etraflıca görüşeceğiz ve ondan sonra da açıklamamızı bütün detaylarıyla yapacağız"  dedi.

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