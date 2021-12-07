  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrik faturalarında yeni dönem
Ekonomi

Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.' ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-07 21:03:00 - 2021-12-07 21:21:38
Elektrik faturalarında yeni dönem

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.'' açıklamasını yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Memo

Oy yok, şimdiye kadar aklın neredeydi, merak ettim.?
  • Yanıtla
Gündeme oturan sözler: Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız
Gündem

Gündeme oturan sözler: Erdoğan'ı istemiyorsanız biz alırız

Boşnak kökenli Avustralyalı oyuncu Reşat Strik, Türkiye'ye dışarıdan bir saldırı düzenlendiğini ve Türk insanının bunun farkında olması gere..
Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti
Dünya

Birleşik Arap Emirlikleri'nde hafta sonu tatili değişti

Birleşik Arap Emirlikleri'nde devlet memurlarının hafta sonu tatili resmen değişti. Buna göre Arap ülkesinde tatil, Cuma öğleden sonra başla..
Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası
Siyaset

Sıradan bir ziyaret değil! İşte İmamoğlu - Davutoğlu görüşmesi perde arkası

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile CHP'li İBB Başkanı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay