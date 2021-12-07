Elektrik faturalarında yeni dönem
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, '1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.' ifadesini kullandı.
Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ''Elektrik faturalarındaki TRT ve Enerji Fonunu da kaldırarak vatandaşlarımıza yıllık yaklaşık 3 milyar liralık bir destek vermiş olacağız. Ayrıca, 1 Ocak 2022 tarihi itibarıyla uygulamaya koyacağımız kademeli tarife uygulaması ile evinde elektriği az tüketen vatandaşlarımız daha az fatura ödeyeceklerdir.'' açıklamasını yaptı.