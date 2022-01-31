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Ekonomi Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik indirimi ne kadar?
Ekonomi

Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik indirimi ne kadar?

Elektrik indirimi güncel | ocak ayıyla birlikte pek çok kişi elektrik faturalarının 2-3 kat fazla geldiğinden şikayet etmeye başladı. Konu hakkında bir kararın çıkması bekleniyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından elektrik faturalarıyla ilgili yeni düzenlemenin uygulanacağını duyurdu. Peki, elektrik faturalarına indirim mi yapıldı?

Yeniakit Publisher
2022-01-31 18:18:00 -
Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik indirimi ne kadar?

Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik fatura indirimi ne kadar?

Elektrik faturalarına indirim mi yapıldı? Elektrik indirimi ne kadar?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Elektrik faturalarına ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Geçtiğimiz yıl dünyada kömür fiyatları 5 doğalgaz fiyatları 10 kat arttı. Uzunca bir süre doğalgazda yüzde 70 elektrikte yüzde 50 süspansiyon uyguladık. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz” dedi.

Söz konusu uygulama vatandaşların şubat ayı faturalarından itibaren uygulanacak.

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