  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?
Ekonomi

Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?

Elektrik faturalarına ne kadar indirim olacak? Kabine toplantısında ekonomiden, sağlığa pek çok önemli konu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından elektrik faturalarındaki katkı paylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturalarında indirim mi olacak? Elektrik faturaları katkı payları kaldırıldı mı?

Yeniakit Publisher
2021-11-08 20:13:00 -
Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?

Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. 3,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik açıklamalarda bulundu.

Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?

Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki bazı payların kaldırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" diye konuştu.

 

40 bin sağlık personeli alımı ne zaman?
40 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Ekonomi

40 bin sağlık personeli alımı ne zaman?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AÖL sınavları yerleri belli oldu mu? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavı giriş belgeleri!
Eğitim

AÖL sınavları yerleri belli oldu mu? AÖL sınav yerleri açıklandı mı? AÖL 1. dönem sınavı giriş belgeleri!

Açık öğretim lisesi kayıt yenileme işlemini gerçekleştiren AÖL öğrencilerinin AÖL sınavları için bekleyiş sürerken öğrenciler giriş yerlerin..
Patates kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay patates kavurması tarifi
Kadın - Aile

Patates kavurması tarifi, nasıl yapılır? Kolay patates kavurması tarifi

Bu tarifin yapımı hem çok kolay hem de çok lezzetli.

Herkes çocuğuna bu işareti öğretsin! 16 yaşındaki kız böyle kurtuldu
Dünya

Herkes çocuğuna bu işareti öğretsin! 16 yaşındaki kız böyle kurtuldu

ABD'de 61 yaşındaki bir adam tarafından kaçırılan 16 yaşındaki genç kız, sosyal medyada gördüğü 'yardım işareti' sayesinde kurtarıldı. Uzman..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay