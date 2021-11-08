Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?
Elektrik faturalarına ne kadar indirim olacak? Kabine toplantısında ekonomiden, sağlığa pek çok önemli konu masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantının ardından elektrik faturalarındaki katkı paylarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Peki, elektrik faturalarında indirim mi olacak? Elektrik faturaları katkı payları kaldırıldı mı?
Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. 3,5 saat süren toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarına yönelik açıklamalarda bulundu.
Elektrik faturalarına indirim mi yapılacak? Faturalardan TRT payı kalktı mı?
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik faturalarındaki bazı payların kaldırılacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki dönemde elektrik faturalarındaki TRT payı ile Enerji Fonu kesintilerini kaldırma kararı aldık" diye konuştu.