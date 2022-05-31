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Ekonomi EPDK’nin yeni düzenlemesi zam getirir mi?
Ekonomi

EPDK’nin yeni düzenlemesi zam getirir mi?

EPDK'nın yaptığı son düzenleme elektrik fiyatlarına zam getirebilir. Bu düzenleme ile elektrik fiyatları artık tarifi ile değil spot piyasa fiyatları ile belirlenecek. Bu da elektrik fiyatının yüzde 86 zamlanması anlamına geliyor. Yapılacak bu düzenleme evleri kapsamıyor. Bu zam iş yerlerini ve üretici kesimini etkileyecek. Ev haneleri için her hangi bir zam söz konusu değil.

Yeniakit Publisher
2022-05-31 14:26:00 - 2022-05-31 15:05:30
EPDK’nin yeni düzenlemesi zam getirir mi?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) son aldığı kararla Son Kaynak Tedarik Tarifesi’nin kapsamını genişleterek mesken abone grubu hariç yıllık 1 milyon kilovatsaat elektrik tüketimine düşürdü. Bunun tüketiciler için anlamı ise şöyle; aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik tüketimi yapan tüketicilerin elektrik fiyatları artık tarife ile değil, elektrik spot piyasa fiyatları üzerinden belirlenecek. Bu da ilk aşamada 1 Temmuz 2022'den itibaren bu grupta kalan tüketicilerin elektrik fiyatlarının yüzde 86’ya kadar zamlanması anlamına geliyor.

1,89 lira olan enerji bedeli 3,5 liraya yükselecek

Düzenlemenin 1 Temmuz’da yürürlüğe girmesiyle artık aylık 80 bin TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatı, spot piyasa fiyatlarına, Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) için ödenen tutar ve onun üzerine yüzde 9,38’i oranında katsayı eklenerek oluşturulacak.

Mevcut beklentilere göre Haziran ayı spot piyasa elektrik fiyatı 3 TL olacak. Spot piyasa elektrik fiyatlarının Temmuz ayında 3,2 TL olması beklenirken eklenecek katsayı ile birlikte bu tüketicilerin elektrik fiyatı 3,5 TL olacak. Bu da enerji bedeli için sanayide yüzde 71, ticarethanelerde ise yüzde 86 zam anlamına geliyor.

80 bin lira üzeri fatura ödeyenin zammı her ay katlanacak

Bu bir taraftan artık 80 bin TL üzerinde elektrik faturası ödeyen tüketicilerin elektrik fiyatlarının her ay güncellenmesi anlamına gelirken makroekonomik koşullar ve küresel enerji fiyatları göz önünde bulundurulduğunda fiyatlara, her ay zam gelmesine kesin gözüyle bakılıyor. Bu segmentteki elektrik tüketicileri ise üretimin ve tüketici ürünlerinin bel kemiğini oluşturduğundan fiyat artışları kaçınılmaz olarak tüm tüketici ürünlerine yansıyacak.

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