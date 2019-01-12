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Elektrik faturaları yüzde 30 nasıl düşürülür? CK Boğaziçi açıkladı

Türkiye'de perakende elektrik satış sektörünün önde gelen şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrik tüketiminde uyguladığı fahiş fiyatları görmezden gelerek, vatandaşlara elektrikte nasıl tasarruf sağlanacağı konusunda akıl verdi.

12 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
Elektrik faturaları yüzde 30 nasıl düşürülür? CK Boğaziçi açıkladı

Enerji Tasarruf Haftası'nda tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, enerji kaynaklarını doğru ve verimli kullanmayı, bu anlamda toplumsal farkındalık oluşturmayı hedefleyen, perakende elektrik satış sektörünün önde gelen şirketi CK Enerji Boğaziçi Elektrik, Enerji Okuryazarlığı projesi ile tüketicilere destek oluyor.

Bu çerçevede Enerji Tasarruf Haftası'nda da tüketicilere tasarruf önerileri sunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, elektrikli ev aletlerini doğru kullanarak elektrik faturalarında yaklaşık yüzde 30'a varan düşüşün mümkün olacağına dikkati çekiyor.

262 TL'lik fatura 190 TL'ye inebilir

CK Enerji Boğaziçi Elektrik'in 2019 Ocak ayı elektrik tarifesini baz alarak hazırladığı tabloya göre aylık tüketimi 487,4 kWh olan bir aile, çok kolay uygulanabilecek adımlar atarak 262 TL'lik elektrik faturasını 190 TL'ye düşürebiliyor.

Ayda 72 TL'ye varan bir tasarruf için yapılması gerekenler ise oldukça kolay görünüyor. Örneğin, günde 5 saatlik kullanımla ayda 36 TL harcayan klasik ampulleri LED ampul ile değiştirerek sağlanacak tasarruf 23 TL'yi buluyor. Yine bulaşık makinesini tam kapasite doldurarak ayda 6 TL, ütüyü işlem bitmeden 5 dakika önce prizden çekip tabanındaki ısıyı kullanarak ayda 4 TL, buzdolabını güneş olmayan noktada, duvara en az 10 cm uzaklıkta koyarak ayda 8 TL tasarruf etmek mümkün oluyor.

Enerji okuryazarlığı çerçevesinde "www.ckbogazici.com.tr" internet sitesinde "tüketim hesaplama" uygulaması bulunan CK Enerji Boğaziçi Elektrik, bu sayede elektrikli ev aletlerinin ortalama kullanımına göre aylık tüketim bedelinin tek tuşla hesaplanmasını da sağlıyor.

Söz konusu uygulamayla tüketiciler, evde en çok kullandıkları elektrikli aletlerin günde, ayda, yılda kaç TL elektrik harcadığını net olarak görebiliyor. Elektrik faturasındaki kalemler konusunda da tüketiciyi bilgilendiren şirket, yine internet sitesinde yer alan "Şeffaf Fatura" uygulaması ile müşterilerini aydınlatıyor.

"Dünya ve gelecek nesiller için tasarruf şart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, Ulusal Enerji Verimliliği Planı ile 2033 yılına kadar 30,2 milyar dolarlık bir tasarruf hedeflendiğini anımsatarak şunları kaydetti:

"Sadece ülkemiz değil, dünya ve gelecek nesillerimiz için enerjimizi tasarruflu kullanmalıyız. Tabii burada hepimize görev düşüyor. Biz de sektöre bir çok anlamda öncülük yapmış bir şirket olarak neler yapabiliriz diye düşündük. Arkadaşlarımız, her evde bulunan elektrikli aletlerin günde, ayda kaç saat ne kadar elektrik tükettiğini hesaplamaya yarayan bir uygulama geliştirdi. Ardından da bu aletleri doğru kullanarak kaç TL tasarruf edilebileceğinin hesabını ortaya koydu. Amacımız vatandaşlarımızın aile bütçelerine destek olmak, enerjinin verimli kullanılmasını sağlamak."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 12 Ocak 2019 Cumartesi 14:27
  1. Enerji Tasarruf Haftası
  2. CK Enerji Boğaziçi Elektrik
  3. Enerji Okuryazarlığı projesi
  4. Elektrik faturaları
  5. elektrik tasarrufu
  6. elektrikte tasarrufun püf noktaları

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