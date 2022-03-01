Elektrik faturaları ne kadar düşecek? İndirimli elektrik fatura hesaplaması nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada elektrik indirimi bekleyen milyonlarca vatandaşa müjdeyi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Elektrik tarifelerindeki yeni düzenlemeyi bugün netleştirdik. Tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür." dedi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaları sonrası Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) da elektrik indirimine ilişkin detayları açıkladı. Peki elektrik faturasında indirim ne kadar olacak?

Elektrik indirimi ne kadar oldu?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrikte yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar tüketim miktarı için nihai fiyatın 1 Mart itibarıyla kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, bu limitin üstündeki tüketim için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacağını açıkladı.

Elektrik faturaları ne kadar düşecek?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) açıklamasına göre, düşük kademe elektrik tüketim limitinin günlük 8 kilovatsaate çıkarılmasıyla 32 milyon mesken abonesi yani mesken abonelerinin yüzde 81'i bu dilimde yer alacak.

Yapılan yüzde 10'luk KDV indirimiyle mesken abonelerinin günlük 8 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat, kilovatsaat başına 1 lira 26 kuruş, günlük tüketimlerin 8 kilovatsaat üstündeki kısım için ise 1 lira 89 kuruş olarak uygulanacak.

Elektrik indirimi ne zaman başlayacak?

Söz konusu fiyatlar ve oranlar, 1 Mart itibarıyla geçerli olacak. Düşük kademenin kapsadığı tüketim miktarının artırılmasıyla mesken abonelerinin nihai faturasına yansıyan indirim oranı yüzde 14'ü bulacak. EPDK'nin örnek hesaplamasına göre, 30 günlük fatura döneminde 240 kilovatsaat tüketimi olan bir mesken abonesi şubatta ödediği 350 lira elektrik faturası yerine martta 302 lira ödeyecek.

Yapılan diğer bir düzenlemeyle, ticarethane statüsündeki abonelikler için de kademe uygulamasına geçilecek. Mart ayından itibaren ilgili abonelerin günlük 30 kilovatsaate (aylık 900 kilovatsaat) kadar tüketimleri için yüzde 25 indirim yapıldı. Bu kademedeki ticarethane abonelerinin günlük 30 kilovatsaate kadar olan tüketim miktarları için kilovatsaat başına nihai fiyat 2 lira 5 kuruş olacak. Bu düzenleme 6 milyon 315 bin ticarethane abonesini (ticarethane abonelerinin yüzde 91'ini) kapsayacak. Ayrıca EPDK tarafından Dağıtım Lisansı Sahibi Tüzel Kişiler ve Görevli Tedarik Şirketlerinin Tarife Uygulamalarına İlişkin Usul ve Esaslarda da değişiklik yapılarak mesken abone grubunun kapsamı genişletilmesiyle, 1 Mart'tan itibaren geçerli olmak üzere iktisadi işletmeleri hariç olmak üzere dernek ve vakıf merkezleriyle bunların şubeleri, cemevleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler, mesken abone grubu kapsamına alındı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 1 Ocak'tan itibaren getirilen kademeli fiyat tarifesinde hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1.37 TL'den faturalandırılacağını, bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2.06 TL olacağını duyurmuştu. Son değişiklikle 240 kilovatsaate kadar birim tarife 1.26 TL'ye, üzeri ise 1.89 TL'ye çekildi.Ocak ayında limit 150'den 210 kilovatsaatte çıkarılmıştı.