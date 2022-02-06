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Ekonomi Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı
Ekonomi

Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 2021’in aynı dönemine kıyasla yüzde 9.9 artarak 982.9 milyon dolar oldu.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:08:00 -
Elektrik-elektronik sektörünün ocak ayı ihracatı 1 milyar dolara yaklaştı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenilen bilgilere göre, geçen yılın ocak ayında 894.3 milyon dolar olan elektrik-elektronik sektörünün ihracatı, 2022’nin aynı döneminde yüzde 9.9 artarak 982.9 milyon dolara yükseldi.

Sektörün ülkeler bazında ihracat dağılımına bakıldığında, ocakta en fazla ihracat 115.4 milyon dolarla Birleşik Krallık’a yapıldı. Birleşik Krallık’ı, 92.8 milyon dolarla Almanya, 64.2 milyon dolarla Fransa takip etti.

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