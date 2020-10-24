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Ekonomi Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi
Ekonomi

Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi

"Dokunma Bana" adlı yeni sistemle başta çocuklar ve hayvanlar olmak üzere elektrik çarpmalarına karşı tüm canlıların korunması hedefleniyor

Yeniakit Publisher
2020-10-24 10:41:45 -
Elektrik direğindeki kaçağı haber veren akıllı sistem geliştirildi

İSTANBUL (AA) - Elektrik direklerinde oluşabilecek kaçağı ses ve ışık yoluyla haber veren "Dokunma Bana" adlı yeni bir sistem geliştirildi.

Enerjisa'dan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistemle elektrik çarpmalarına karşı başta çocuklar ve hayvanlar olmak üzere tüm canlıların korunması hedefleniyor.

Enerjisa mühendisleri tarafından geliştirilen sistem, öncelikle belirlenen özel bölgelerdeki elektrik direklerine entegre edilecek.

Sistem, harici bir enerji kaynağına ihtiyaç duymadan direkteki gerilimle çalışıyor ve yaklaşık 5 dakikada direğe monte edilebiliyor.

Elektrik direğinde kaçak enerji akımı oluştuğunda direğin üzerine monte edilen cihaz, ses ve ışık yoluyla çevredekileri uyaracak.

Elektrik direklerinde kaçak akım tespit edilmesi halinde vatandaşlar 186'yı arayarak bildirimde bulunabilecek.

- Öncelik nüfusun yoğun olduğu yerler

Sitemin kurulumunda pilot bölge olarak İstanbul Anadolu Yakası seçildi. Daha sonra söz konusu akıllı sistem, Başkent EDAŞ ve Toroslar EDAŞ bölgesinde de yaygınlaştırılacak.

İstanbul Anadolu Yakası'nda 3 bini aşkın direkte devreye alınan sistemin yakın zamanda 10 bin direğe uygulanması planlanıyor. Dokunma Bana sistemi, Başkent EDAŞ bölgesinde 17 bin, Toroslar EDAŞ bölgesinde ise 13 bin direğe takılacak.

Sistem öncelikle okul, hastane, dinlenme alanları, park ve meydanlar gibi nüfusun yoğun olduğu bölgelerde devreye alınacak.

Böylece, yapılan periyodik kontrol ve bakımlara rağmen, dış etkenlere açık elektrik şebeke ve direklerinin kaçak tehlikesi oluşturma riskinin sıfıra indirilmesi amaçlanıyor.

"Dokunma Bana" sistemi, bu yıl 11'incisi düzenlenen Sabancı Altın Yaka Ödül Töreni'nde İnovasyon kategorisinde birinci oldu.

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