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Yerel Elektrik direğinde patlama! Ateşler geceyi aydınlattı
Yerel

Elektrik direğinde patlama! Ateşler geceyi aydınlattı

Yeniakit Publisher
2024-02-04 23:19:00 - 2024-02-04 23:22:15

İstanbul Silivri’de bir elektrik direğinde havai fişek gibi patlamalar meydana geldi. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Silivri Selimpaşa meydana gelen olayda, sokak üzerinde bulunan bir elektrik direğinde bilinmeyen bir nedenle patlamalar meydana geldi.

Adeta havai fişek gibi art arda meydana gelen patlamalar yaşandı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler bölgenin elektriğini keserek arızayı giderdi.

Ateş geceyi aydınlattı

Patlayan elektrik tellerinden çıkan ateş adeta geceyi aydınlatırken o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

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