Elektrik direğinde mahsur kalan kediye itfaiye kurtardı Balıkesir’in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Balıkesir’in Havran ilçesinde çıktığı elektrik direğinde mahsur kalan yavru kediyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgiye göre, Büyükdere Mahallesi Yıldız Caddesi’ndeki elektrik direğine tırmanan kedi, çıktığı yerde mahsur kalınca sahibi itfaiyeden yardım talep etti. Havran İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, merdivenli itfaiye aracı vasıtasıyla kediyi alıp sahibine teslim etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.