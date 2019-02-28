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Elektrik desteği ödemesinden kimler yararlanacak? Elektrik desteği ödemesi nereden yapılacak?

Elektrik tüketim desteğinde son gelişme. Elektrik desteği ödemesi son dakika başlıyor. İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibariyle başlayacağını söyledi. Peki Elektrik desteği ödemesinden kimler yararlanacak?

28 Şubat 2019 Perşembe 08:33
Elektrik desteği ödemesinden kimler yararlanacak? Elektrik desteği ödemesi nereden yapılacak?

Elektrik desteği ödemesi son dakika başlıyor. İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine yönelik Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yer aldı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibariyle başlayacağını söyledi. Peki Elektrik desteği ödemesinden kimler yararlanacak?

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından aylık 150 kilovatsaate kadar elektrik tüketim desteği verileceğini duyurmuştu. Bu uygulamadan yaklaşık 2 milyon 22 bin hanenin yararlanmasını bekliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2 milyon 22 bin hanenin yararlanacağı elektrik desteği uygulamasının 1 Mart tarihi itibariyle başlayacağını açıkladı.

Elektrik desteği ödemesi nereden yapılacak?

Destek miktarının evde yaşayan kişi sayısına göre 40.31 ila 80.63 TL arasında değişeceğini ifade eden Bakan Selçuk, ödemelerin belirlenen kişilere düzenli olarak PTT aracılığı ile yapılacağını duyurdu.  Buna göre; 1-2 kişi 75 kilovatsaat, 3 kişi 100 kilovatsaat, 4 kişi 125 kilovatsaat, 5 ve daha fazla kişi yaşayan hanelere aylık 150 kilovatsaat elektrik desteği verilmiş olacak.  Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, elektrik desteği ödemesi çalışmalarına katkılarından dolayı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na teşekkür etti.

 Zehra Zümrüt Selçuk, “Bakanlık olarak sosyal yardımlar konusunda ciddi bir mesai harcıyor, aktif hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hayata geçirdiğimiz yardımlar ile ihtiyaç sahibi ailelerimizin, yaşlılarımızın, engellilerimizin, vatandaşlarımızın her anlamda her zaman yanında olmaya, elinden tutmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevinçlerini görmek, yüzlerini güldürmek her şeye değer.” dedi. Bakan Selçuk, elektrik desteğinin ihtiyaç sahibi vatandaşlara hayırlı olmasını temenni etti.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 08:33
  1. Elektrik desteği ödemesi nereden yapılacak?
  2. Elektrik desteği ödemesinden kimler yararlanacak?
  3. Elektrik tüketim desteği

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