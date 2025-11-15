  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yarkadaş, CHP’lilerin “delil yok” eleştirilerine tepki gösterdi! İBB’deki 5 milyon dolarlık rüşveti deşifre etti

Şam'da şiddetli patlama

BM duyurdu: İsrail 4 bin paletlik yardım girişini reddetti' Yine gerilim tırmanıyor! İsrail bahane arıyor

Ukrayna’nın üst düzey bir yetkiliye suikast planı engellendi! Moskava Kiev'i suçladı, gündem oldu!

İsrail'in ABD Büyükelçisi: 'Erdoğan İsrail'e karşı tavrı düşmanca ve kavgacı'! Siyonist köpeği İsrail’den havladı

‘Yuvamız Kastamonu’ dediler belediyeye yuvalandılar!

Konut seferberliği hız kesmiyor! Bakan Kurum’dan dev açıklama

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

İstanbul’da iddianame şoke etti! Kreş yapımı bahane, milyonluk rüşvet şahane!

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Ekonomi Elektrik dengesi gündeme oturdu! Üretim tüketimi aştı
Ekonomi

Elektrik dengesi gündeme oturdu! Üretim tüketimi aştı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Elektrik dengesi gündeme oturdu! Üretim tüketimi aştı

Türkiye’nin dünkü elektrik tablosuna bakıldığında üretimin tüketimin üzerinde seyrettiği görüldü. Ülke genelinde 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, buna karşılık tüketim 948 bin 548 megavatsaatte kaldı. Enerji akışının dengeli ilerlediği günde arz tarafının güçlü seyretmesi dikkat çekti.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 86 megavatsaatle 18.00'de, en düşük tüketim ise 31 bin 758 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 953 bin 794 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 948 bin 548 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 27,95 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu yüzde 24,95 ile ithal kömür ve yüzde 12,3 ile linyit santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 368 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 251 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Elektrikli Porsche cayır cayır yandı! İş adamı araçta kilitli kaldı!
Elektrikli Porsche cayır cayır yandı! İş adamı araçta kilitli kaldı!

Yerel

Elektrikli Porsche cayır cayır yandı! İş adamı araçta kilitli kaldı!

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!
Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Gündem

Norveçliler Kışın ısınmanın yolunu buldu! Ne Doğalgaz, Ne Elektrik!

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!
Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

Gündem

Yargıtay’dan emsal karar! Kiracı elektrik ve su faturasını ödemezse tahliye edilebilecek!

İşte maliyet kıyaslaması: Ev tipi elektrikli şarj cihazlarına hücum
İşte maliyet kıyaslaması: Ev tipi elektrikli şarj cihazlarına hücum

Teknoloji

İşte maliyet kıyaslaması: Ev tipi elektrikli şarj cihazlarına hücum

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak
Gündem

TOKİ 500 bin konut projesinde kritik değişiklik! Başvuru artık caiz olacak

Fatih Kalender Hoca, TOKİ’nin 500 bin Konut projesine ilişkin yapılan üst düzey görüşmeler sonucunda sözleşmede bazı maddelerin değiştirilec..
Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba
Gündem

Astsubayı tekme tokat dövenlerden şaşkına çeviren özür videosu! Sedat Peker detayı tam bomba

Kayseri’de bir astsubayın darbedilmesiyle gündeme gelen iki kişi, olaydan aylar sonra dikkat çeken bir özür videosu yayınladı. Şahısların he..
İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!
Gündem

İstanbul’daki acı olayın ardından gelen uyarılar! Uzmanlar tehlikenin altını çizdi!

Almanya’dan tatil için İstanbul’a gelen ailenin gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaşadığı büyük trajedi, uzmanları yeniden alarma geçirdi. Anne ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23