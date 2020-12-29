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Ekonomi Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin çağrı merkezleri, azami 45 saniyede yanıt verecek
Ekonomi

Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin çağrı merkezleri, azami 45 saniyede yanıt verecek

Yeniakit Publisher
2020-12-29 12:59:23 -
Elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin çağrı merkezleri, azami 45 saniyede yanıt verecek

İZMİR (AA) - Elektrik dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri tarafından kurulan ve sesli yanıt sistemi olan çağrı merkezleri, kullanıcıların merkeze bağlandıktan sonra azami 45 saniye içerisinde operatöre bağlanma seçeneğine ulaşmasını sağlayacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK), "Elektrik Dağıtım Şirketleri ile Görevli Tedarik Şirketleri Çağrı Merkezleri Hizmet Kalitesi Standartlarına İlişkin Usul ve Esasları" Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, sesli yanıt sistemi olan çağrı merkezlerinin ana ve alt menü yapıları, arayan kişinin, çağrı merkezine bağlandıktan sonra azami 45 saniye içerisinde operatöre bağlanma seçeneğine ulaşılabilir şekilde olacak.

Sesli yanıt sistemi olan çağrı merkezlerinde, çağrı merkezine bağlanılmasından itibaren sesli yanıt sisteminde iki dakika içerisinde herhangi bir işleme ulaşamayan kişiler otomatik olarak operatöre yönlendirilecek.

Sesli Yanıt sisteminin ana ve alt menüsünde geçen sürelere, bu bölümlerde yapılan reklamlar, duyurular ve bilgilendirmeler dahil olacak.

Dağıtım şirketleri ile görevli tedarik şirketleri çağrı merkezi kalite göstergeleri, ulaşılabilirlik seviyesi, servis seviyesi, cevaplama oranı ve memnuniyet oranı göstergeleri olarak ölçülerek, EPDK'ye sunulacak.

Çağrı merkezi hizmetinde kullanıcı veya tüketici memnuniyetinin sağlanması ve memnuniyet oranının ölçülmesi esas olacak. Memnuniyet oranının ölçülmesi, çağrı merkezi kanalı üzerinden kullanıcı veya tüketiciyi sesli yanıt sistemi kullanarak geri arama yöntemiyle yapılacak.

Bu usul ve esaslar, 1 Ocak 2021'den itibaren yürürlüğe girecek.


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