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Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli iş gücü artacak

Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği (ELDER) Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen, sektörde üç yeni mesleğe daha belge zorunluluğu getirildiğini belirterek, “Bu belgelerin alınmasıyla iş sağlığı ve güvenliği bilincinin, nitelikli iş gücünün ve yapılan işin kalitesinin artması sağlanacak.” değerlendirmesinde bulundu.

30 Kasım 2018 Cuma 10:57
Elektrik dağıtım sektöründe nitelikli iş gücü artacak

Çeçen, yaptığı yazılı açıklamada, Resmi Gazete’de 11 kasımda yayımlanan "Mesleki Yeterlilik Kurumu Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğu Getirilen Mesleklere İlişkin Tebliğ" kapsamında Elektrik Dağıtım Şebekesi İşletme Bakım Görevlisi, Röle Görevlisi ve Elektrik Dağıtımı SCADA Operatörü mesleklerine belge zorunluluğu getirildiğini hatırlattı.

Serhat Çeçen, Avrupa Birliği “VOC-TEST Merkezleri II. Hibe Programı” kapsamında kurulan ELDER İktisadi İşletmesi - Mesleki Yeterlilik Personel Belgelendirme Merkezi’nin (ELDER MYM) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu olduğunu ifade etti.

Dağıtım sektöründe insan gücünün nitelikli hale getirilmesi ve hizmet kalitesinin uluslararası standartlara ulaşması amacıyla MYK ile imzaladıkları bir protokolleri bulunduğunu ve kapsamlarındaki 10 meslekle ilgili yoğun sınav başvuruları için hazırlıklarını tamamladıklarını ifade eden Çeçen, şunları kaydetti:

"Sektörde icra edilen meslekler tehlikeli ve çok tehlikeli olması sebebiyle teknisyen/tekniker diplomalar çalışmak için gerekli ama yeterli değil. Mesleki yeterlilik belgesi kişinin yaptığı işte tam anlamıyla yetkin olduğunu kanıtlıyor. Sahada çalışmak üzere işe alınan teknisyen ve teknikerlerin en az 9-12 aylık bir iş başı eğitim sürecinden geçiyor. Bu yüzden, üç yeni mesleğe daha belge zorunluluğu getirilmesi sektör adına sevindirici bir gelişme. Bu belgelerin alınmasıyla iş sağlığı ve güvenliği bilincinin, nitelikli iş gücünün ve yapılan işin kalitesinin artması sağlanacak. Belge zorunluluğu sayesinde çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile teknik eğitimlerine ağırlık verilecek. Dolayısıyla sahada iş sağlığı ve güvenliği bilinci ile nitelikli iş gücünün sürekliliği sağlanırken, yapılan işin kalitesi de yükselmiş olacak. Mesleki yeterlilik belgesi, kişinin yaptığı işte tam anlamıyla yetkin olduğunu kanıtlıyor."

Bu arada, MYK sınavına başvuran adayların, başarılı bulunup belge almaya hak kazanmaları halinde, sınav ücretinin bir bölümü ise işsizlik fonundan karşılanıyor.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:57
  1. ELDER
  2. ELDER Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Çeçen
  3. elektrik dağıtım
  4. mesleki zorunluluk

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