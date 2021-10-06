Elektrik akımını kapılan işçi toprağa gömüldü
Bursa'da çalışırken elektrik akımına kapılan inşaat işçisi Engin A., vücudundaki elektriği alması için arkadaşları tarafından toprağa gömüldü. Engin A., ambulansın gelmesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
İnegöl ilçesi Sulhiye Mahallesi’ndeki bir inşaatta çalışan Engin A., elektrik akımına kapıldı. Arkadaşlarının müdahalesiyle Engin A. akımdan kurtarıldı. Sağlık ekiplerine haber veren mesai arkadaşları, 'vücudundaki elektriği alsın' diye Engin A.’yı toprağa gömdü. Engin A., kısa süre sonra olay yerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Engin A.’nın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.