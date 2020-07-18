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Aktüel

Elektrik akımına kapılan karganın yol açtığı yangında 70 dönüm arazi yandı

Yeniakit Publisher
2020-07-18 20:42:13 -
Elektrik akımına kapılan karganın yol açtığı yangında 70 dönüm arazi yandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da elektrik akımına kapılan karganın tarlaya düşmesi sonucu çıkan yangında 70 dönüm arazi yandı.

Merkeze bağlı Hankendi köyünde elektrik direğine konan ve akıma kapılarak alev alan karga tarlaya düştü.

Alevlerin tarladaki anız ve saman balyalarını tutuşturması sonucu yangın geniş bir alana yayıldı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık iki saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangında, saman balyalarının bulunduğu tarla ile ağaçlıktan oluşan 70 dönüm arazi zarar gördü.

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