Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da çalıştığı iş makinesinin, yüksek gerilim hattına değmesi sebebiyle elektrik akımına kapılan operatör, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.23 Eylül 2019 Pazartesi 17:12
Şanlıurfa Bozova'da, çalıştığı iş makinesinin yüksek gerilim hattına temas etmesi nedeniyle elektrik akımına kapılan operatör Şahin Berkel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Bağlıca Mahallesi’nde öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sondaj çalışması yapan Berkel’in kullandığı iş makinesi, bölgeden geçen yüksek gerilim hattına temas etti. Akıma kapılan Berkel, ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı Berkel, kaldırıldığı Bozova Devlet Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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