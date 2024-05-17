  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti
Yerel

Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2024-05-17 23:19:00 -
Elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti

Batman’ın Beşiri ilçesinde petrol sahasında çalışan 3 işçi elektrik akımına kapıldı, işçilerden biri hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Beşiri ilçesine bağlı Beşpınar köyü yakınlarındaki Türkiye Petrollerine ait Çakıllı Petrol Sahasında elektrik direği dikimi yapan 3 işçi elektrik akımına kapıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinde işçilerden İrfan Demir’in hayatını kaybettiği belirlendi. Demir’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken yaralı işçiler de aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.

Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı
Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı

Yerel

Camide tadilat sırasında bacağı kesilen işçi yaralandı


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var
İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Yerel

İşçi servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu
Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu

Sosyal Medya

Bu da sokak dişçisi! Pakistan'daki seyyar dişçi gündem oldu

İnşaat işçileri greve çıktı
İnşaat işçileri greve çıktı

Avrupa

İnşaat işçileri greve çıktı

Ayağına poşet geçirdi! İnşaat işçisinden duygulandıran davranış
Ayağına poşet geçirdi! İnşaat işçisinden duygulandıran davranış

Yaşam

Ayağına poşet geçirdi! İnşaat işçisinden duygulandıran davranış

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23