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Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılarak 10 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.

31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Konya’nın Kulu ilçesinde elektrik akımına kapılarak 10 metre yüksekten yere düşen işçi ağır yaralandı.


Olay ilçeye bağlı Kömişine Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Emin Çobaner (31) üç katlı bir binanın çatısında çalışırken elindeki demir parçası yakındaki elektrik direğindeki tellere temas etti. Akıma kapılarak vücudunda yanıklar oluşan işçi yaklaşık 10 metre yüksekten aşağıya düştü. İhbar üzerine olay yerine giden ambulansla Kulu Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan yaralı işçi buradaki ilk müdahalenin ardından helikopter ambulansla Konya’ya sevk edildi. Meram Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 31 Ağustos 2019 Cumartesi 13:12
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