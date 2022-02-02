Elektriği düşük tarifeden faturalandırmak için ne yapmalı?

Yeni yılla gelen elektrik zammı sonrası hanelerde 150 kWh'ye kadar olan tüketimler kilovatsaat başına vergiler dâhil 1,37 TL'den faturalandırılmaya başlandı. Bunun üzerindeki her kilovatsaat tüketim için uygulanacak birim fiyatın ise 2,06 TL olacağı duyuruldu. Fakat bu ay içinde vatandaşlara yüksek meblağlarda faturalar gelmesi üzerine aylık tüketim 150 kilovattan 210 kilovata çıkartıldı. Sabah gazetesi ekonomi yazarı Dilek Güngör ise kademeli tarifede hesaplamanın nasıl yapıldığını ve düşük tarifeden faturalandırılmak için neler yapılması gerektiğini okurlarıyla paylaştı. İşte o önemli yazı:

"Vatandaşın bir numaralı gündemi elektrik faturaları...

Herkes kademeli tarifenin nasıl işlediğini merak ediyor.

Malum, daha önce düşük tarife bedeli için aylık tüketim limiti 150 kilovatsaat olarak belirlenmişti. Fakat birçok kesimden evlerde aylık tüketimin daha yüksek olduğuna dair itirazlar geldi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan devreye girdi. Kademeli tarifede limitin artırılmasına karar verildi. Böylece, kademeli tarifede günlük limit 7 kilovatsaate, aylıkta ise 210 kilovatsaate çıkarıldı.

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Bu ne anlama geliyor?

Günde 7 kilovatsaati geçmeyenlerin faturası 1.37 TL'den hesaplanacak. Diyelim ki, günlük 8 kilovatsaat tüketim yapıyorsunuz. O zaman 7 kilovatsaati 1.37 TL'den, kalan 1 kilovatsaati ise 2.06 TL'den hesaplanacak.

Peki bu limitler yeterli mi?

Bazı dağıtım şirketleri hesaplamalar yapmış...

Bana da tabloyu gönderdiler.

Haftada 28 saat TV, 168 saat buzdolabı, 6 saat çamaşır makinası, 2 saat elektrik süpürgesi, 3 saat bulaşık makinası, 1 saat ütü, 1 saat saç kurutma makinası, 42 dakika mikrodalga, 84 dakika su ısıtıcısı, 3 saat fırın, 20 saat bilgisayar, 90 dakika aspiratör, 21 saat şarj aleti, 42 saat led aydınlatma, 168 saat derin dondurucu, 56 saat kombi, 24 dakika mikser, 18 dakika tost makinesi çalıştırdığınızda aylık tüketim 210 kilovaatsaati geçmiyor. Bu durumda düşük tarifeden faturanız gelebilir. Aştığınızda ise tarife bedeli yükselir.

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Tabii, tüketici lehine limit yükseldi ama kademeli tarifeyle ilgili hala çözüm bekleyen bazı konu başlıkları da var.

Örneğin, bazı bölgelerde elektrik dağıtım şirketleri altyapı yatırımlarını tamamlamadığı için sorunlar yaşanıyor. Konutlar ticarethane gibi görünüyor. Bu da elektrik faturalarının ticarethane tarifesinden belirlenmesine neden oluyor. Ticarethane tarifesi ise mesken tarifesinin neredeyse 2.5 katı...

Özellikle Akdeniz, Ege gibi sahil bölgelerinde de doğalgaz altyapısı tamamlanmayan yerler var. Buradaki vatandaşlar kışın ısınmak için klima ya da ısıtıcıları kullanıyor. Hal böyle olunca, aylık tüketim limitinin üzerine çıkılıyor, elektrik faturaları da yükseliyor.

Umarım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, EPDK ve elektrik dağıtım şirketleri bu sorunlara da kısa sürede çözüm üretir."