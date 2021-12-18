'Elektriğe gizli zam' yalanı elinde patlamıştı! Utanmaz CHP'li Ahmet akın hala konuşuyor!

Yeniakit.com.tr.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Ekim ayında elektrik faturasına yüzde 15 zam yapıldığı yalanını ortaya atmıştı. Akın, zammın gizli yapıldığını iddia etmişti.

Utanmıyor!

EPDK'nın CHP'li Akın'ı yalanlamasından sonra, özür dileme erdemi gösteremeyen CHP Genel Başkan Yardımcısı, utanmadan aynı yalanı bir kez daha ortaya attı.

CHP'li Akın, elektirk kullanım fiyatının, TRT payının kaldırılması sonucunda az da olsa ucuzlamasına karşın, yeni bir yalan öne sürerek, "Akaryakıt zamları yetmezmiş gibi şimdi kademeli tarife üzerinden elektrikte faturalarına da bir zam hazırlığı yapılıyor. Türkiye'de dört kişilik bir hanenin asgari elektrik tüketimi 230 kilovatsaat olarak kabul edilirken; EPDK yetkilileri tarafından ilk kademenin 150 kilovatsaat olacağı yönünde açıklamalar yapılıyor." dedi.

Akın'ın yalanı, muhalefete yakın medya tarafından servis edildi.