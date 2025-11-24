Elebaşı Abdi: Terörsüz Türkiye süreci için üzerimize düşeni yapmaya hazırız

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu SDG'nin elebaşı Abdi, Türkiye ile iletişim hâlinde olduklarını ancak aralarında bir anlaşmanın var olmadığını belirterek bu iletişimin artık resmî görüşmelere evrilmesini istediklerini söyledi. "Terörsüz Türkiye" sürecine yönelik açıklamalarda da bulunan Abdi, bazı konularda da anlaşma istediklerini de belirtti.

ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK İSTİYORUZ

Çözüm süreci kapsamında Türkiye ile bir ateşkesin söz konusu olduğunu belirten Şahin, "Bu sürecin başarıya ulaşması için bize düşen, SDG’ye düşenleri yapmak istiyoruz" dedi. Süreçte Öcalan ile de temasa geçtiğini ve iki taraf arasında görüşmelerin olmasını istediğini söyleyen Şahin, Öcalan'ın SDG'li isimlerin de İmralı'ya gelmesini istediğini aktardı. Abdi, Türkiye'yi ziyaret etmek istediğini, bu ziyaretin "olumlu" olacağını da belirterek, "Çözüme olumlu katkı sunacaksa neden Türkiye’ye gitmeyelim ki" dedi.

Birkaç kez öldürülme girişimine maruz kaldığını belirten Mazlum Abdi “2 kez yanımdaki arkadaşlar hayatlarını kaybetti. Bazı zamanlar bu suikast girişimleri boşa çıktı” dedi.