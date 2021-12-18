Ele verir talkını kendi yutar salkımı! Kemal'in asgari ücret çelişkisi tarihe geçti

Türkiye'de milyonların merakla beklediği asgari ücret rakamı açıklandı. 2022 yılı asgari ücretine yüzde 50 zam yapılarak asgari ücretin 4250 TL olduğu açıklandı. Ancak asgari ücret zamlarının açıklanmasından kısa bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin olması gereken rakamı açıkladı.

"Asgari ücret 384 dolar karşılığı olsun"

Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücretin yıl başında 384 doların karşılığı olduğunu belirterek hükümete, asgari ücreti 384 doların karşılığına getirmesi teklifinde bulundu. Kılıçdaroğlu, açıklama yaptığı günün hesabına göre, asgari ücretin 5 bin 376 lira yapılmasını istiyordu.

Dediği rakamı CHP'li belediyeler de bile yapamadı

Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 5 bin 376 lira olması gerektiğini açıklamasından sadece 1 gün sonra CHP'li belediyelerde uygulanacak asgari ücreti açıkladı. Kılıçdaroğlu'nun 1 gün önceki hesabına göre 5 bin 376 TL gibi bir rakam bekleyen insanlar hüsrana uğradı. Kılıçdaroğlu hükümete önerdiği rakamın da altında bir zam açıklayarak "CHP belediyelerinde, yani sosyal demokrat belediyelerde en düşük ücret yani asgari ücret 4500 lira olacaktır. Milletimize hayırlı olsun." dedi.

"Bekara karı boşamak kolay"

Kılıçdaroğlu'nun asgari ücretteki çelişkisinin de ortaya çıkmasıyla sosyal medya yıkıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllar önce TBMM'de Kılıçdaroğlu'nun uçuk vaatlerine ilişkin "Bekara karı boşamak kolay, işi yap işi" videosunu paylaşan sosyal medya kullanıcıları, Kılıçdaroğlu'nu tiye aldı.