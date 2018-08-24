Elde kalan kurbanlıklarla ilgili Bakanlık'tan açıklama
Elde kalan kurbanlıklarla ilgili Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız" dedi.24 Ağustos 2018 Cuma 11:43
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Elde kalan 400 kilogram üzeri canlı erkek sığırı kilogramı 15 liradan, toklu küçükbaşı 14 liradan alacağız" dedi.
Bayram boyunca satışları izlediklerini, elde fazla bir stok olmadığını belirten Pakdemirli, "Benim gördüğüm kadarıyla besicimiz de vatandaşımız da memnun ayrıldı. Bugünden itibaren elinde hayvanı kalan üreticilerimiz Et ve Süt Kurumu'na başvurup canlı hayvanını getirecek ve kilosu üzerinden paralarını peşin olarak alabilecek" diye konuştu.
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