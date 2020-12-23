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Ekonomi Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi
Ekonomi

Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

Yeniakit Publisher
2020-12-23 15:44:43 -
Elbistan'da 365 bin ton pancar işlendi, 50 bin ton toz şeker elde edildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaklaşık 58 bin dönüm alanda ekimi gerçekleştirilen 365 bin ton şeker pancarından 50 bin ton toz şeker elde edildi.

Elbistan Mutlucan Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Üyesi Şenol Mutlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırım ve teşviklerle bölgedeki pancar üretimini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Fabrikaya son 2 yılda yaklaşık 80 milyon lira tutarında yatırım yaparak 3 bin 800 ton olan üretim kapasitesini 4 bin 800 tona çıkardıklarını belirten Mutlu, Elbistan-Afşin bölgesinin şeker pancarı kalitesinin yüksek olduğunu dile getirdi.

Amaçlarının her yıl biraz daha fazla üretim yapılması olduğunu ifade eden Mutlu, şöyle dedi:

"Bu yıl 365 bin ton pancar işleyerek 50 bin ton toz şeker ürettik. Bunun yanı sıra 15 bin ton melas üretimi, 100 bin ton da küspe üretimi gerçekleştirdik. Çiftçilerimize maus makinası getirerek takribi 110 bin ton pancarı tarladan alıp fabrikaya gönderdik. Bunun yanı sıra söküm makinamız devreye girdi. 5 bin dönüm arazideki çiftçilerin pancarı sökülerek fabrikaya teslim edildi. Bölgemizde azalan pancar üretimini bu kolaylıklarla artırmış bulunmaktayız."

Mutlu, ürettikleri şekeri Kahramanmaraş'ın yanı sıra Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki illere pazarladıklarını kaydetti.


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