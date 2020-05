Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi’nden 1300 yetime bayram hediyesi

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde Elbistan Belediyesi tarafından kurulan Yetim Koordinasyon Merkezi’nce, ‘Can Kulağı’ projesi kapsamında temin edilen bayramlıklar, ilçedeki 1300 yetim çocuğun yüzünü güldürdü.

Elbistan Belediyesi’nin kurduğu Yetim Koordinasyon Merkezi, ilçedeki yetim çocukların gönüllerine dokunacak çalışmalara imza atıyor. Yetimler için bir süredir gıda yardımı, mobilya desteği ile zekât yardımı gibi başlıklarda yoğunlaşılan Yetim Koordinasyon Merkezi’nce Elbistan Belediyesi uhdesinde sosyal yardım dağıtımı için çatı niteliği taşıyan ‘Can Kulağı’ projesi çerçevesinde Ramazan ayı dolayısıyla ‘Bir Çocuk da Sen Giydir’ kampanyası başlatıldı. Kampanya çerçevesinde 1300 yetim çocuğa bayramlık kıyafet alındı. Bayramlık kıyafetler, Elbistan Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi görevlileri tarafından isimleri belirlenen yetim çocuklara tek tek ulaştırıldı.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, yetim ve öksüz çocuklara kol kanat germek amacıyla Yetim ve Koordinasyon Merkezi’ni kurduklarını söyledi.

Yetim çocukların korunup kollanmasına en büyük erdemlerden biri gözüyle baktıklarını dile getiren Başkan Gürbüz, “Onların mahzun yüreklerine dokunup tebessüm ettirebilmek en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Yetim Koordinasyon Merkezi’nin çalışmalarını yıl boyunca sürdürdüğünü anımsatan Başkan Gürbüz, “Biz, yetimlere el uzatmanın en büyük sorumluluğumuz olduğu bilinci ile bu merkezi kurduk. Yine belediyemiz öncülüğünde ilçemizdeki diğer sivil toplum kuruluşlarını da tek çatı altında buluşturarak bir iyilik hareketine bürünen Can Kulağı projemizle bu merkezimiz arasında maksimum eşgüdümlü çalışma ortamı oluşturduk. Ortaya çıkan uyumlu çalışma ve koordinasyon sayesinde muhtaç ve mağdurlara yardım ulaştırarak onlara daha iyi bir yaşam sunmanın yanı sıra yetimlerimizin de her an yanında olduk. Gıda yardımından mobilya desteğine ve zekat olarak verilen nakdi yardımların ulaştırılmasına kadar birçok çalışmaya imza attık. Dünya Yetimler Günü’nde özel bir program düzenledik.

Şimdi de ‘Yetim, Peygamber Efendimizin (sav) ümmete emanetidir’ şiarıyla yetim çocuklarımızın bayram sevincine ortak olmak için kolları sıvadık. ‘Bir çocuk da sen giydir’ sloganıyla başlattığımız bayramlık kıyafet kampanyamızda pandemi döneminde risk oluşturmamak adına 1300 çocuğumuzu bayramlıklarıyla buluşturduk. Yepyeni kıyafet ve ayakkabılarını, bayram öncesinde hediye ederek bayramlarının bayram olmasını sağlamak istedik” şeklinde konuştu.

Yetimleri kendi çocuklarından ayrı tutmadıklarını vurgulayan Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, “Değişen dünyanın değişmeyen en önemli değerlerinden biri yetimin boynunu bükük bırakmamaktır. Biz de bu düşünce ile yetimlerimizi kendi çocuklarımızdan ayrı tutmamaya özen gösteriyoruz. Yetim Koordinasyon Merkezimiz ve Can Kulağı projemizle ilçemizdeki tüm yetimlere kol kanat gereceğiz. Dokunulmayan yetim ailesi kalmasın istiyoruz. İnşallah, bu sorumluluğun bilincinde çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir yetimin duasında yer alabilmek bizler için en büyük manevi kazanç olacaktır. Yetimin ağladığı dünya değil güldüğü bir dünyanın temeli için tuğla bırakmaya gönüllü olan tüm arkadaşlarımız ve sivil toplum kuruluşlarımızın üyelerine, bizlere teveccüh gösteren hayırseverlerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerinde bulundu.