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Elbirliğine kimse gölge düşürmesin

Emin Üstün: Faizsiz konut sistemine yasal düzenleme bekliyoruz... Vatandaşların bütçesine göre istediği yerden ev alabilmesini sağlayan faizsiz konut edindirme yöntemini başarılı bir şekilde yürüten Eminevim, ev sahibi olup kiradan kurtulmak isteyenlere yeni imkânlar sunuyor.

21 Ocak 2019 Pazartesi 10:13
Elbirliğine kimse gölge düşürmesin

 Ekonomi Servisi 

Türkiye’de faizli bankacılık sistemi dışında insanları faizsiz ev sahibi yapmayı amaçlayan elbirliği uygulaması 28 yıldır başarıyla yürüttüklerini söyleyen Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün, günümüzde benzer uygulamaların arttığına dikkat çekerek, güvene dayalı sistemin hukuki bir zemine oturtulması gerektiğini vurguladı. Vatandaşların hızlı ev teslimi ve çok düşük bedelli taksitler gibi vaatlere kanmaması gerektiğini söyleyen Üstün, bu konuda referansı olan şirketlere rağbet edilmesi gerektiğini kaydetti.

Referanslar incelenmeli

Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Alpaslan yaptığı değerlendirmede, sistemin sekteye uğrama olasılığı karşısında durumun bütün olarak değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, “Özellikle son dönemlerde sistemin farklı yeni firmalar tarafından uygulanması bu alandaki riski de kanımca artırıyor. Sistem paranın zaman değeri düşünülünce haksız bir kazanç sağlayabilir. İnsanların konut ihtiyacını giderme isteği ve arzusu daha rasyonel bir karar verebilme şansını bu tür finansal oyunlarla ortadan kaldırıyor. Toplumun kötü deneyimler sonucu böyle bir sisteme bakış açısının değişmesi son derece olağan. Ancak bunu bir bütün olarak düşünüp firmaların bu konudaki geçmişlerini iyi araştırıp analiz etmek gerek. Sisteme giren müşterisine karşı vaatlerini yerine getiren, gerçek misyonunu bırakmayan, iyi referanslı firmalarla sistem verimli bir şekilde işleyebilir” uyarısında bulundu.

Yasal çerçeveye oturtulmalı

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak da yaptığı değerlendirmede, sistemin yasal mevzuata kavuşturulmasının gerekliliğine dikkat çekti. “Ülkemizde taşıt ve konut finansmanı hususunda ‘Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (TDFFS)’ ya da özellikle konut finansmanı açısından ‘Yapı Tasarruf Sistemi’ adlarıyla da anılan bir finans sistemi uygulanıyor” diyen Hacak, “Ülkemizde konut edinmenin, banka kredisi ya da murabahadan daha az maliyetli alternatifinin hemen hiç olmadığını görürüz. İşte TDFFS ülkemizde ortaya çıkan gerek faizli krediye ve gerekse katılım bankalarının uyguladığı murabaha yöntemine alternatif olmaya çalışan özgün bir finans tarzı. Ancak bu sistemin tam olarak sağlıklı bir şekilde işlemesi için yasal bir mevzuata kavuşturulması ve resmi denetim altına alınması elzem. Eğer yasal çerçeveye kavuşturulup, firmaların işlemleri denetim altına alınırsa iyi ve ilke olarak meşru sayılabilecek bir model olma potansiyeline sahip. Sistemde temel tartışma noktası olan kira bedeli uygulamasının da fıkhen temellendirilmesi mümkün” dedi.

Sistem nasıl işliyor?

En az 40 kişilik grupların oluştuğu sistemde ev sahibi olmak isteyenler evlerinin değerini, aylık ödeyebilecekleri taksit miktarını, toplam kaç ay vade yapmak istediklerini organizatör firmaya bildiriyor. Sistem, alınacak evin ve ödenebilecek taksitlerin belirlenmesi ile işlemeye başlıyor.   

-Çekilişli Sistemi: Halk arasında kadınların yaptığı altın günlerine benzetilen bu sistemde ev almak isteyenler arasında 40’lı, 60’lı, 80’li, 100’lü veya 120’li gruplar oluşturuluyor. Grup üyeleri ödeme yaptıkça her ay bir ev parasının biriktiği sistemde noter huzurunda yapılan kura ile her ay bir üyenin konut bedelinin teslimatı gerçekleşiyor. Peşinat vermenin zorunlu olmadığı bu sistemde “Vade Ortası” ya da “Peşinatlı” sistemden farklı olarak ilk aylarda da konut alma şansı oluyor. Öte yandan teslimat tarihine kadar taksit öderken geçici sıkıntılar yaşayan kişiler taksitleri dondurma hakkına sahip oluyor.

-Peşinatlı Sistem: Ev almak isteyenlerin kaç para değerinde bir ev sahibi olmak istediğini, ödeyebileceği peşinat tutarını ve aylık ödeyeceği tutarı kendisinin belirlediği bu sistemde ödenecek peşinat evin bedelinden düşüldükten sonra kalan tutar taksit tutarına bölerek ödeme yapılıyor. Grup sınırlamasının olmadığı sistemde teslim zamanı henüz gelmeyen kişi dilerse konut bedelini ya da taksit tutarını azaltıp artırabiliyor.

-Vade Ortası Sistemi: Herhangi bir peşinatın ödenmesinin zorunlu olmadığı bu sistemde ev sahibi olmak isteyenler kaç liralık bir eve sahip olmak istediklerini en başta belirtiyorlar. Katılımcılar aylık ödeyecekleri taksit tutarını belirledikten sonra organizasyon ücretini ödedikten sonra sisteme dahil oluyorlar. Herhangi bir peşinat ödemesi olmadığı için konutun bedeli aylık taksitlere bölünerek ödeme vadesi, yani taksit ödenecek toplam ay hesap ediliyor. Bu sayının yarısından bir sonraki ayda tam konut miktarının bedeli alıcıya teslim ediliyor.

-Düşük Taksitli Çekilişli Sistemi: Sistem, “Çekilişli” sistemdeki gibi işliyor. Yani 40’lı, 60’lı, 80’li, 100’lü, 120’li gruplar oluşturuluyor, grup üyelerinin yaptıkları ödemelerle her ay bir konut bedeli birikiyor ve bu miktar noter huzurunda yapılan çekilişle hak sahibine teslim ediliyor.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 10:13
  1. faizli bankacılık sistemi
  2. Emin Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Emin Üstün
  3. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Alpaslan
  4. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İslam Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hasan Hacak
  5. Tasarrufa Dayalı Faizsiz Finans Sistemi (TDFFS)
  6. Yapı Tasarruf Sistemi
  7. altın günleri
  8. Vade Ortası
  9. Peşinatlı

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