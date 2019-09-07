Elbeyli’den Şahin’e ziyaret Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek beraberindeki heyet birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ettiler.

Kilis’in Elbeyli Belediye Başkanı Süleyman Şimşek beraberindeki heyet birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyaret ettiler.

Elbeyli Belediye Başkanı Şimşek, İşadamı Kaplan Kardeşler Halı Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) Yönetim Kurulu Üyesi Salahattin Kaplan, İl Genel Meclis Üyeleri Cemil Tekbaş, Fettah Ekinci ile birlikte Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i ziyarette ettiler. Başkan Şimşek, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin’e ilçe ile ilgili bilgi verdikten sonra destek istedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.