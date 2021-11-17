  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile Elbasan tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Elbasan tava tarifi
Kadın - Aile

Elbasan tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Elbasan tava tarifi

Elbasan tava, haşlanmış kuzu etinin yoğurtlu bir sosla fırınlanmasıyla yapılan, geleneksel bir Arnavut yemeğidir.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 21:58:00 - 2021-11-17 22:07:34
Elbasan tava tarifi, nasıl yapılır? Kolay Elbasan tava tarifi

Elbasan Tava nasıl yapılır? İşte Elbasan Tava tarifi...

Malzemler

  • 4 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 800 gram kuzu kol
  • 10 adet arpacık soğan
  • 2 çay kaşığı tuz (azaltıp arttırılabilir)
  • 2 su bardağı yoğurt
  • 3 adet yumurta sarısı
  • ¾ su bardağı un
  • 2 diş sarımsak
  • 1 çay kaşığı kekik (arzuya göre)
  • 1 çay kaşığı kuru reyhan (arzuya göre)
  • 1 tatlı kaşığı kırmızı biber

Terbiyesi İçin:

  • 2 su bardağı süzme yoğurt
  • 3 adet yumurta sarısı
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 3 yemek kaşığı un
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay bardağı su

Yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağı bir tencerede kızdırın, etleri tencereye alın ve yüksek ateşte arkalı önlü mühürleyin. Etler mühürlendikten sonra arpacık soğanlarını ekleyin. 2-3 dakika sonra tuzu ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyin. Altını kısın, etleriniz iyice yumuşayana kadar yaklaşık 1 saat pişirin. Etler pişerken, yoğurt, yumurta sarıları, un ve suyu bir kapta karıştırın. Sürenin sonunda pişen etleri ve arpacık soğanlarını bir fırın kabına dizin. Fırınınızı 180 derecede ısıtın. Karışımı, fırın kabının içerisindeki etlerin üzerine dökün. Yemeği fırına verin ve üzeri kızarana kadar, yaklaşık 25 dakika pişirin. Elbasan tavanız hazır, afiyet olsun.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!
Spor

90 dakikalık maçı kazan, 4 milyonu cebine koy!

Futbol kulüplerinin "açız, tükendik, paramız yok" iddialarını manşetlerine taşıyıp "kriz" çığırtkanlığı yapan medya, bugün Galatasaray yönet..
Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi
Otomotiv

Otomotiv sektörünün içindeki isim çip krizinin bitiş tarihini verdi

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, otomotiv sektörünü vuran çip kriziyle ilgili "2022'nin ..
İstanbul'da korkutan deprem!
Gündem

İstanbul'da korkutan deprem!

Düzce'nin Çilimli ilçesinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay