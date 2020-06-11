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Spor

Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatılacak

Elazığspor Kulübü, kulübün logosu basılarak maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-06-11 09:24:23 -
Elazığspor logolu maske satışına yasal işlem başlatılacak

Elazığspor Kulübü, kulübün logosu basılarak maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.


TFF 2. Lig ekibi Elazığspor, kulüp logosu kullanılarak maske satışı yapan isimler hakkında yasal işlem başlatacak. Kulüpten yapılan açıklamada; "Sosyal medyada paylaşımlar yapıp Elazığspor ismi ve logosu ile maske satışı yapanlar hakkında yasal işlem başlatacağımızı bildirir, kısa süre içerisinde kulübümüzün lisanslı maskelerinin satışa sunulacağını belirtmek isteriz" denildi.

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