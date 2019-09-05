Elazığspor 281 gün sonra kendi sahasında oynayacak Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrindemaça çıkacak.

Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasının ardından geçtiğimiz sezon iç saha maçlarını farklı şehirlerde oynayan Elazığspor, 281 gün sonra Sakaryaspor maçıyla kendi şehrindemaça çıkacak.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Elazığspor, 281 gün sonra taraftarıyla buluşacak. Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’de ilk yarı tamamlanmadan Elazığ Atatürk Stadyumu’nun yıkılmasıyla iç saha maçlarına farklı şehirlerde çıkan Birevim Elazığspor, 281 günlük aradan sonra Gençlik Merkezi Sentetik Saha’nın tamamlanmasıyla taraftarları karşısına çıkacak.Elazığspor - Sakaryaspor, TFF 2. Lig Kırmızı Grup 2. hafta maçı Pazar günü saat 15.30’da Elazığ Gençlik Merkezi Sentetik Saha’da oynanacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.