Elazığ'daki silahlı kavga Yazıkonak beldesinde 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Yazıkonak beldesinde Ö.C. ile husumetlisi M.Ş. arasında çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ö.C, M.Ş. ve diğer bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.C. ve M.Ş. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı. Önceki gün Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C. ile burada karşılaştığı husumetlisi M.Ş. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. üzerinde taşıdığı silahla Ö.C'ye ateş açmış, bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etmişti. Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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