0553 313 94 23

Elazığ'daki silahlı kavga

Yazıkonak beldesinde 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın öldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı

22 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
Elazığ'daki silahlı kavga

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da 3 çocuk annesi kadının öldüğü silahlı kavgaya ilişkin gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı.

Yazıkonak beldesinde Ö.C. ile husumetlisi M.Ş. arasında çıkan silahlı kavgada kurşun isabet eden 3 çocuk annesi Kebire Atanmaz'ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan Ö.C, M.Ş. ve diğer bir şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Ö.C. ve M.Ş. tutuklandı, diğer zanlı serbest bırakıldı.

Önceki gün Yazıkonak beldesinde tarım işçilerine çavuşluk yapan Kebire Atanmaz'ın Fatih Mahallesi Neşe Sokağı'ndaki evine giden Ö.C. ile burada karşılaştığı husumetlisi M.Ş. arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu M.Ş. üzerinde taşıdığı silahla Ö.C'ye ateş açmış, bu esnada kavganın arasında kalan Atanmaz'a kurşun isabet etmişti.

Ağır yaralanan 3 çocuk annesi Atanmaz, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Fethi Sekin Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 09:12
  1. 2 tutuklama
  2. Elazığ
  3. silahlı kavga

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben sözümden dönmem!''
    1. Radamel Falcao'dan olay sözler! ''Ben..
    2. (Özel) Pendik’te hırsızların kapı..
    3. (Özel) Leyleklerin göç molası havadan..
    4. Restorasyondan önce hiç bu kadar..
    5. YKS’ de başarılı olan öğrenciler..
    6. (Özel) Silivri’de kestikleri atı..
    7. Hatay'da orman yangını çıktı
    8. Serbest piyasada döviz fiyatları
    9. Bugün AEK ile karşılaşacak..
    10. Çorum’un Mecitözü ilçesine bağlı..
    11. İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı
    12. DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS..
    13. Elazığ'daki silahlı kavga
    14. Mike Pompeo'dan Grönland görüşmesi!
    15. İstikbal Mobilya Kayserispor ikinci..
    16. Görevden uzaklaştırılan başkanların..
    17. İzmir'de yangın söndürme çalışmalarına..
    18. BTM, WinGlobal projesi ile Silikon..
    19. ABD'nin ham petrol stokları azaldı
    20. Adana'da silahlı yaralama!
    21. Küresel piyasalar PMI verilerini..
    22. (Özel haber) Artistik Cimnastik..
    23. İdlib stratejisi belli oldu! Bu sefer..
    24. Korkmaz'dan şoke eden yabancı kuralı..
    25. Daniel Sturridge kimdir? Sturridge..
    26. Ülke şokta! Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı..
    27. Adana'da silahlı saldırı
    28. Venezuela'dan Kuzey Kore’ye büyükelçilik
    29. GÜNDEM / 22 Ağustos 2019
    30. Şimdiye kadar hiç bamya suyu içtiniz mi?
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Ruslardan çarpıcı 'F-35' yazısı: 100 yıl önce Türklerin savaş gemilerini...
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Davutoğlu'nun partisine geçen CHP'linin evine haciz geldi
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP'li isme 'hurma artığı' cevabı: O meyveyi yemesem...
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    İBB'de FETÖ ve PKK'lılara gün doğdu! 40 bin kişi alınacak
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti
    Millet İttifakı'nın adayı İYİ Parti'den istifa etti

    Günün Karikatürü

    22 Ağustos 2019
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Bomba ihbarı yapıyorum dedi ve açıkladı: Marmara Denizi'nin dibinde nükleer bomba faal
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı
    Diyarbakır karıştı! 6 ölü, 9 yaralı