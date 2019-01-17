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Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor kırdı

Yeni yılda şu ana kadar 9 bin 348 kişinin özel sektörde istihdamını gerçekleştiren Elazığ İŞKUR, geçen yılda toplam 20 bin 770 kişinin işe yerleştirilmesine imkan sağladı.

17 Ocak 2019 Perşembe 12:05
Elazığ’daki İŞKUR 20 bin 770 ile rekor kırdı

Elazığ İŞKUR, 2018 yılında toplam 20 bin 770 kişinin işe yerleştirilmesine imkan vererek bu alanda bir rekorun sahibi oldu.

Elazığ İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan milli istihdam seferberliği kapsamında 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle Elazığ’da 9 bin 348 kişinin özel sektörde istihdamının gerçekleştirildiğini belirtti. Balcı, bu konudaki açıklamalarına şöyle devam etti:

Aktif İşgücü Eğitim Programlarımızla işgücü piyasasına İşbaşı Eğitim Programları ve Meslek Edindirme Programlarımızla destek vermekteyiz. Nitelikli işgücünü işverenlerimizle buluşturduğumuz bu programlarımızdan yılbaşından bugüne kadar 908 programda 2.685’i İşbaşı Eğitim Programlarından, 86 Programda 2.219’u Meslek Edindirme Eğitim Programlarımızdan olmak üzere toplam 4.904 kişi yararlandırılmıştır. Toplum Yararına programlar (TYP) çerçevesinde Kamu Kurumlarında 100 programda 6.508 katılımcı faydalanmış olup toplamda İŞKUR olarak 20.770 kişiye işe işbaşı eğitim programları mesleki eğitim programları ve birebir işe yerleştirmeyle kişilere destek olunmuş kendi işini kurmak isteyen Girişimcilere de 817 kişiye girişimcilik belgesi verilmiştir. %40 ve üzeri engelli işini kurmak isteyen kişilere 50 bin TL hibe destek projelerimizde devam etmektedir.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 12:05
  1. Elazığ İŞKUR
  2. İŞKUR
  3. Elazığ İŞKUR İl Müdürü Abdullah Balcı
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. milli istihdam seferberliği

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