Elazığ’da "Yaşam Tüneli"projesi

Elazığ’da oluşturulan "Yaşam Tüneli" projesi kapsamında polis ve jandarma trafik ekipleri bayram öncesiuygulamaya başladı.

İçişleri Bakanlığı,ulaşımın kesintisiz ve güvenli bir şekilde yapılabilmesi ve özellikle Kurban Bayramı tatil sürecinin başlaması ile uzun yol seyahatlerine çıkacak olan sürücülerin yorgun, uykusuz ve dikkatsiz araç kullanmaları neticesinde meydana gelebilecek kazaları en asgari seviyeye düşürerek sürücüler üzerinde farkındalık oluşturmak amacıyla 32 ilde "Yaşam Tüneli" projesi başlattı.Elazığ-Diyarbakır yolu Polis Kontrol Noktasına da uygulanan proje kapsamında polis ve jandarma trafikekipleri ortakuygulama yaptı.

Güzergahta Yaşam Tüneline alınan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatansunumlar yapılırken, tünel çıkışında da kısa bir dinlenme molası vermeleri sağlandı. İl Emniyet MüdürüDoğan Cangül ve İl Jandarma KomutanıNecip Çarıkcıoğlu’da uygulamaya katılarak,sürücülere emniyet kemerinin önemi, genel trafik kuralları ve “Hayatı Korumak İçin Kemerin Ses Getirsin, Bu Bayramın Hediyesi Kemerin Sesi” isimli ödüllü yarışma hakkında bilgilendirme yapıldı.