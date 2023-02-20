Elazığ'da yarım saatte 3 deprem meydana geldi
AFAD ,Elazığ'ın Palu ilçesinde önce 4.7, iki dakika sonra 4.8, yaklaşık yarım saat sonra da 4.6 büyüklüğünde toplam 3 deprem meydana geldiğini bildirdi.
AFAD'dan verilen bilgiye göre, Elazığ'ın Palu ilçesinde yarım saat içerisinde 4'ten büyük 3 deprem meydana geldi.
Bölgede ilk deprem saat 03:37'de gerçekleşirken, büyüklüğü 4.7, bu depremden 2 dakika sonra 4.8, yaklaşık yarım saat sonra da 4.6 büyüklüğünde depremler yaşandı.
AFAD depremlerin derinliğini yaklaşık 14 kilometre olarak belirledi.
İki deprem de Elazığ’da ve çevre şehirlerde hissedildi.
İlk edinilen bilgilere göre Elazığ’da yaşanan depremlerde can veya mal kaybı bulunmamakta.
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