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Aktüel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Operasyonda bir arabanın iç aydınlatma lambası ile stepnenin altında 1 kilogram esrar ele geçirildi

2020-04-18 20:51:21 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilogram esrar ele geçirildi, olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmada uygulama noktasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde arama yaptı.

Aramada, narkotik köpeği Nina tarafından aracın iç aydınlatma lambası ile bagaj kısmında bulunan stepnenin altına gizlenmiş toplam 1 kilogram esrar bulundu.

Olayla ilgili otomobildeki A.O, U.K. ve A.A, uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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