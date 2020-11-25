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Yerel Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
Yerel

Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da ekiplerin durdurduğu şüpheli araçtan uyuşturucu çıktı. Araçta bulunan iki kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-11-25 16:14:00 -
Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

Elazığ'da polisin yaptığı çalışmada 2 şüpheli metamfetamin ve esrarla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada Elazığ- Diyarbakır Yolu polis uygulama noktasında belirlenen şüpheli bir araç durduruldu. Araçta bulunan şüpheliler T.D. ve U.E'nin üzerini arayan polis 65 gram metamfetamin ile bir miktar esrar ele geçirdi.

Gözaltına alınan ve emniyete götürülen 2 şüpheli ifadelerinin ardından "Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi.

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