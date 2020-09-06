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Aktüel Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti
Aktüel

Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-09-06 01:41:34 -
Elazığ'da trenin çarptığı traktörün sürücüsü hayatını kaybetti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da yük treninin çarptığı traktör sürücüsü kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Malatya'dan Diyarbakır yönüne giden yük treni, dün, merkez Hankendi köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte tarladan dönen Sedat Gür'ün kullandığı plakasız traktöre çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Gür, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gür'ün cenazesi Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.


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