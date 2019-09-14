0553 313 94 23

Elazığ’da ‘teröre lanet’ yürüyüşü

Elazığ’da teröre lanet yürüyüşünde bir araya gelenvatandaşlar terörü lanetledi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
Elazığ’da ‘teröre lanet’ yürüyüşü

Elazığ’da teröre lanet yürüyüşünde bir araya gelenvatandaşlar terörü lanetledi.


Elazığ’da Sivil Toplum Kuruluşları öncülüğünde ‘teröre lanet’ yürüyüşü düzenledi. Bu kapsamda bayraklarını alanvatandaşlar 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda bir araya geldi. Tekbirler getiren kalabalık,‘Kahrolsun PKK, şehitler ölmez vatan bölünmez, Hacire anneler yalnız değil’ sloganları atarak Ahmet Aytar Meydanına kadar yürüdü.


Diyarbakır’ın Kulp ilçesinin ağaç korur mevkisinde 7 sivilin şehit olduğuhain saldırıyı anımsatan Memur-Sen Elazığİl Temsilcisi İbrahim Bahşi’nin, “Terör kan ve şiddetten beslenen bir insanlık suçudur. Bu suça aklı vicdanı kurumuş kişi ve guruplar işleyebilir. Terörizmi ve teröristlerin hedefi insanlık, kardeşlik milletimiz ortak geleceğimize yönelen ve bu canice saldırılar. Kimden gelirse gelsin teröri ve ona destek verenleri terörin arkasındaki iç ve dış güçleri nefretle kınıyor ve lanetliyoruz. Eli kanlı terör örgütü asker polis öğretmen çocuk bebek genç yaşlı kadın demeden kan akıtmaya devam etmektedir. Anaların göz yaşı bir türlü kurumamış. İnsanlarımız yıllarca unutamayacağı acılar yaşamıştır. Bu acılar bitsin anaların göz yaşı dinsin ülkemizde yaşanan terör saldırılarını Irakta, Suriye’de Filistin’de yada Afganistan’da yaşananlardan bağımsız almak mümkün değildir. Hedef topyeküm İslam coğrafyası İslam alemi ve milletimizdir. İslam coğrafyasında parçalanmışlığını hedefleyen odaklar tüm terör yapılarını finansa etmektedirler. Bu bağlamda Diyarbakır’daki annelerimizin başlattığı eylem çok değerlidir. Diyarbakır’daki annelere Elazığ’dan selam olsun” dedi.


Yürüyüşe, AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, siyasi parti il başkanları, STK başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 14:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Temel Karamollaoğlu'ndan Akşener'e: Bir anahtar var bir de maymuncuk!
    1. Temel Karamollaoğlu'ndan Akşener'e:..
    2. Gıda, Kantin ve Çevre Güvenliği..
    3. Polonya’da geyikten sürücü adayına..
    4. Erciş’te ‘Teröre Lanet’ mitingi
    5. Blaundus Antik Kentinde arkeolojik..
    6. Eskişehir'de kan donduran olayda..
    7. Otomotiv üretimi 8 ayda yüzde 11 azaldı
    8. Canikli, Halk Ekmek zammını..
    9. TİKA’dan, Moro Müslümanlarına eğitim..
    10. Sinop’ta CHP’li meclis üyeleri eğitim..
    11. Lenf bezi büyümesi nedir tedavisi..
    12. Yatırımcılar ile başkan buluştu
    13. Maltepe’de boşaltılan riskli binadan..
    14. İngiltere'de saraydan altın klozet..
    15. Egemen Bağış: Türkiye'ye uyguladığı..
    16. Diyarbakır’da skandal olay! Acılı..
    17. 4.3 büyüklüğünde deprem korkuttu
    18. Eğitim Bir Sen’li kadınlardan,..
    19. Boyabat, cam terasa kavuşuyor
    20. Terörden arındırılan bölge hem huzura..
    21. Bu da çobanların bayramı
    22. Şanlıurfa’da teröre tepki yürüyüşü
    23. 14 Eylül Siirt’in Şeref Günü..
    24. Gazeteci, yolda bulduğu yaralı martıyı..
    25. Yanan motosikletiyle uzaklaştı
    26. Ataşehir’de parkta silahlı saldırı: 2..
    27. Bahçeli'den HDP'li vekile sert tepki!
    28. 17 yıldır Başkan Erdoğan'la ilgili..
    29. Mezitli Belediyesi aşure dağıttı
    30. Erman Toroğlu’ndan olay yorum! ‘Terim..
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Karamollaoğlu, Erdoğan’a neler anlattı? İşte detaylar!
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    Rusya'dan flaş açıklama: Suriye'deki savaş sona erdi
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    EBRD Başkanı'ndan önemli açıklamalar: "Türkiye olmadan düşünülemez!"
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Erdoğan da, Erbakan’a ihanet mi etmişti?
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...
    Londra'ya Bayraktar İHA damgası! Rakipleri kalkamazken...

    Günün Karikatürü

    14 Eylül 2019
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    ﻿Davutoğlu’cu eski milletvekilinden şok iddia! “Erdoğan aday etti ben kabul etmedim”
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...
    Meral Akşener'den Cumhur İttifakı açıklaması: Onca kalabalık içinde...