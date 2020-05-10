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Elazığ'da tarlada çapa yapan kadınlara Anneler Günü ziyareti

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:37:27 -
Elazığ'da tarlada çapa yapan kadınlara Anneler Günü ziyareti

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da Tarım İl Müdürlüğü, tarlada çapa yapan işçi annelere karanfil verdi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Anneler Günü dolayısıyla tarlalarda çalışan kadın mevsimlik tarım işçilerini ziyaret etti. Annelerin gününü kutlayan yetkililer karanfil ve bal hediye etti.

Kadın işçiler, gün dolaysıyla yapılan uygulamadan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kurum çalışanlarına teşekkür etti.

Muratçık Köyü'nde tarlada çalışan pancar işçilerini ziyaret eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, Elazığ'a her yıl 5 binin üzerinden mevsimlik tarım işçisinin tarlada, bağ ve bahçelerde çalışmak üzere geldiğini söyledi.

Mevsimlik işçilerinin yaklaşık 3 bin 500'ünün kadınlardan oluştuğunu belirten Karahan, geçimlerini sağlamak için uzaklardan gelerek tarlalarda alın teri döken kadınları Anneler Günü'nde unutmadıklarını kaydetti.

Karahan, "Türkiye'nin 81 ilinde alın teri döken, zor şartlarda hem çocuklarıyla ilgilenen hem de aile ekonomisine katkıda bulunmak için tarlada bağda, bahçede, çapada çalışan annelerimiz var. Bizim için bu annelerimiz daha değerlidir. Bizler de bu değeri tekrar tekrar ortaya koymak için bugün onlarla birlikteydik, tarladaydık." dedi.

Karahan ve beraberindekiler, mevsimlik tarım işçilerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında salgından korunmaları için nelere dikkat etmeleri konusunda bilgilendirmede bulunarak, maske ve hijyen ürünleri desteği de sağladı.

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