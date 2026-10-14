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Gündem Şaibeli ihalelerle fonlanıyordu: Mali şube ekipleri Halk TV'nin merkezinde arama yapıyor
Gündem

Şaibeli ihalelerle fonlanıyordu: Mali şube ekipleri Halk TV'nin merkezinde arama yapıyor

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Şaibeli ihalelerle fonlanıyordu: Mali şube ekipleri Halk TV'nin merkezinde arama yapıyor

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama yapıyor.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Halk TV'nin İstanbul'daki binasında arama yapıyor.

Halk TV'nin İstanbul'daki binasında sabahın erken saatlerinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından arama başlatıldı.

Polis ekiplerinin araması devam ederken kanalın yayını durduruldu.

NTV Muhabiri Dilek Yaman Demir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bir kayyum kararı verildiğinin iddia edildiğini söyledi.

Halk TV'nin sahibi olan Cafer Mahiroğlu hakkında açılmış davalar ve yakalama kararı var. Cafer Mahiroğlu CHP'nin kapatılması davasında da şüpheli sıfatıyla yer alıyordu. Rüşvet verildiği ve yönetimin değiştirildiği iddiaları kapsamında yargılanıyordu.

 

MAHİROĞLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ''suç örgütü kurmak, yönetmek, ihaleye fesat karıştırmak, rüşvet vermek, mal varlığı değerlerini aklamak, Vergi Usul Kanunu'na muhalefet etmek'' suçlarından soruşturma yürütülen Aziz İhsan Aktaş'ın alınan beyanı ve yapılan araştırmalar sonucunda, Cafer Mahiroğlu 'nun ihale süreçlerine müdahale ettiğine ilişkin tespitlerde bulunuldu.

Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı olan Cafer Mahiroğlu hakkında ''ihaleye fesat karıştırmak'' suçundan soruşturma başlatıldı.

Yurt dışına çıktığı tespit edilen şüpheli Mahiroğlu ile ilgili İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarıldı.

Aziz İhsan Aktaş, hakkında yürütülen soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade verdikten sonra tahliye edilmişti.

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Yorumlar

Ömer

Lağım akıtan, halkın arasına kin ve düşmanlık tohumları saçan kanallar acil kapatılmalıdır
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