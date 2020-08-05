  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Elazığ'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-08-05 14:50:16 -
Elazığ'da taksi ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da taksi ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ökkeş Çalışıcı idaresindeki 23 T 0465 plakalı taksi, Mustafa Paşa Mahallesi Orduevi kavşağında, Ahmet Gündüz'ün kullandığı 23 EU 722 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan taksi, refüjdeki trafik uyarı levhasına çarparak durabildi.

Kazada, takside bulunan 2 çocuk ve bir kadın yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı