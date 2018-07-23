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Elazığ’da sulama göletine giren genç boğuldu

4 arkadaşıyla birlikte sulama göletine giren 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, boğularak hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:46
Elazığ’da sulama göletine giren genç boğuldu

Elazığ merkeze bağlı Tadım Köyü'nde 5 arkadaş, öğlen saatlerinde serinlemek için sulama göletine girdi. Gençler yüzerken 17 yaşındaki Hüseyin Sancar, bir anda sulama göletinde kayboldu. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine ambulans, jandarma ve emniyet müdürlüğü dalgıç ekipleri sevkedildi. Sulama göletine giren dalgıçların kısa süre süren arama çalışmalarının ardından,  Hüseyin Sancar'ın cesedini sudan çıkardı.

Hüseyin Sancar'ın cansız bedeni otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Tarihi: 23 Temmuz 2018 Pazartesi 21:46
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